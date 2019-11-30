«Он только похихикивает»: Пугачева против, чтобы Галкин выкладывал фото детей в Сеть

По словам Примадонны, она волнуется за Лизу и Гарри.

Певица Алла Пугачева во время интервью на Первом канале в программе «Время» заявила ведущему Кириллу Клейменову, что она выступает против, чтобы супруг телеведущий Максим Галкин выкладывал в Instagram снимки их детей – шестилетних близнецов Лизы и Гарри.

«Он только похихикивает. Говорит: «Что боишься сглазят», — сказала она и отметила, что, конечно, волнуется за своих детей, как и любая мама на ее месте.

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Также Примадонна отечественной эстрады заметила, что не так давно в соцсетях появилась страничка ее внучки Клавдии Земцовой. Это дочь певицы и актрисы Кристины Орбакайте от бизнесмена Михаила Земцова. Сейчас девочка находится в Америке, но скоро прилетит в гости вместе со своей мамой. «Вся семья у нас в Instagram. Никита, Кристина. Лизы и Гарика там пока нет», — заметила она.

Также певица сказала, что ее дети учат французский язык. Сама она его не знает. Примадонна неплохо владеет английским. «Они с папой общаются. Я их не понимаю», — заявила Алла Пугачёва.