Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи

Певица Алла Пугачева во время интервью в программе «Время» на Первом канале заявила ведущему Кириллу Клейменову, что режиссер Никита Михалков давно обещает снять фильм, где она будет в главной роли. Правда, своего слова режиссер пока не сдержал.

«Если я хочу сыграть в кино, то мне, видимо, надо самой фильм снять. Никита Сергеевич давно обещает. Он хотел снять меня в роли комической старухи. Когда я ему об этом напоминаю, то он говорит: «Так ты сначала стань старухой, а потом мы с тобой поговорим», — заявила Примадонна отечественной эстрады.

Алла Пугачева напомнила, что у нее есть теперь, как возразить режиссеру. Поводом послужила программа «Точь-в-точь» на Первом канале. «Послушайте, да здесь такие вещи творят с лицом. Могут из тебя сделать дряхлую старуху, а могут совсем юную даму. Я бы хотела сыграть в хорошей комедии, где показан мой путь с детства до старости», — заявила супруга телеведущего Максима Галкина.

Как отметила Примадонна, с режиссером она еще обязательно поговорит по этому поводу. «Это единственное, на что я нацелена», — заметила Алла Пугачева.