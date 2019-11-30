Светлаков рассказал, почему вернулся в «Уральские пельмени» на одну игру

Гостями очередного, пятничного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал юморист и шоумен Сергей Светлаков, а также возвращающаяся в Россию на гастроли Наталья Ветлицкая. Артист, например, поделился своими впечатлениями от одной игры в составе своей родной команды КВН «Уральские пельмени».

Это шоу под названием «Вечер встречи выпускников» прошло осенью на родине артистов в Екатеринбурге. А недавно телеверсию выступления показал Первый канал. По словам Сергея, он не мог отказать себе в удовольствии снова встретиться и поработать со старыми друзьями и коллегами. Как отметил Светлаков, на малую родину репетировать и выступить приехали все, кто смог, «у кого есть виза на Урал».

Напомним, недавно в Кремле вручили очередную национальную музыкальную премию «Золотой граммофон». Ведущими гала-концерта стали Иван Ургант и Сергей Светлаков. Особенно запомнился зрителям момент после выступления дважды обладателя премии Николая Баскова, который после издевок ведущих сравнил их с проктологом и гинекологом.