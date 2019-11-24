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Басков едко ответил Светлакову на издевки

На премии «Золотой граммофон» в Кремле певец сравнил ведущего с проктологом.

Басков едко ответил Светлакову на издевки
Стоп-кадр премии "Золотой граммофон".

Николай Басков сразил публику «Золотого граммофона» своим космическим нарядом, зрители долго аплодировали певцу и в итоге завалили его цветами так, что он не смог унести их со сцены. На помощь артист даже позвал ведущего церемонии Сергея Светлакова.

Однако вместо восторгов от него, а также от Ивана Урганта артист услышал лишь шутки да издевки по поводу своего наряда и творчества. Светлаков вообще заподозрил, что цветы Баскову принесли подсадные люди.

Впрочем, Николай не остался в долгу. Со сцены Кремлевского дворца он рассказал анекдот, который вряд когда-либо еще услышат эти стены. С помощью аллегории музыкант сравнил обидевших его Урганта и Светлакова с проктологом и гинекологом.

Стоп-кадр премии "Золотой граммофон". Фото
Стоп-кадр премии «Золотой граммофон»

«Смотрю на вас и анекдот вспомнил. Встречаются на симпозиуме два врача, знакомятся. Один говорит: «Я гинеколог». Второй: «А я проктолог. Ну значит соседи»», — пошутил Басков.

В зале возникла пауза, после чего Сергей Светлаков опомнился и прокомментировал шутку: «Прекрасный анекдот. Давно Кремль не слышал такого юмора».

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Тэги:

"Золотой граммофон"Иван УргантНиколай Басковпремия "Золотой граммофон"Сергей Светлаков
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Басков едко ответил Светлакову на издевки
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