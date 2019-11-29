«С ним живет»: соседка Гришечкина рассказала о парне, который избил актера

Женщина отметила, что в гости к преподавателю часто заходили студенты и разные знаменитости.

Соседка актера Вячеслава Гришечкина рассказала о молодом человеке, которого подозревают в избиении актера. Она отметила, что 24-летний юноша не был случайным гостем в квартире знаменитости, он жил здесь и помогал актеру ухаживать за собакой.

Парень является студентом вуза, где преподает Гришечкин, и с наставником у них были хорошие отношения.

«Ничего примечательного. С ним живет, учится в институте, где Гришечкин преподает. Когда актер в командировке, то помогает ухаживать за собакой. Питомец появился в доме после смерти жены Вячеслава. К нему обычно много студентов приходит, гостей, знаменитостей. Нормальный жилец, нормальный человек», — сообщила соседка.

По словам женщины, ничего примечательного накануне в доме не происходило, про какие-либо потасовки или скандалы у соседей она не слышала.

«Все нормально, тот ушел утром на занятия», — сказала жительница многоквартирного дома 5-tv.ru.

Новости об избиении актера появились утром в пятницу, 29 ноября. К нему домой приехала скорая помощь, а затем и полиция. Вскоре стало ясно, что на 57-летнего актера из сериала «Маргоша» и «Солдаты» напал его же знакомый, актер помогал парню с пропиской и жильем.

Позже Гришечкин заявил, что информация об избиении — «полная глупость». Актер также отметил, что чувствует себя прекрасно, пишет сайт OA.

«Полная ерунда. Это (информация о побоях. — Прим. ред.) бред сивой кобылы. Я не знаю, откуда это взялось, у меня все в порядке. Я дома, не в больнице. Я жив-здоров и завтра у меня спектакль в Петербурге», — сказал Гришечкин телеканалу «360».