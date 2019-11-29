Актера из сериала «Солдаты» Гришечкина избили в его московской квартире

По поступившей информации, в ночь на 29 ноября, в Москве избили заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина. Инцидент произошел в квартире 57-летнего актера из сериала «Маргоша» и «Солдаты». По информации Telegram-канала Mash, советский и российский актер театра и кино был вынужден обратиться за помощью к соседям по лестничной клетке. Именно они вызвали для Вячеслава Германовича бригаду «скорой» помощи. Прибывшие на место случившегося доктора, отказали пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, констатировав, что жизни и здоровью Гришечкина ничего не угрожает. Кроме того, сам артист отказался от госпитализации.

По уточненной информации, на Вячеслава Германовича напал один из его знакомых: им оказался 24-летний студент, которому заслуженный артист России помогал с оформлением регистрации в Москве. На этом утверждает сам потерпевший.

Отметим, что молодой человек успел покинуть квартиру Гришечкина до прибытия правоохранителей. В настоящее время полиция проводит проверку в связи с прошедшим в квартире актера. Вячеслав Германович не комментирует свое самочувствие, однако от поездки в больницу он отказался, решив остаться дома.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин вместе с Марией Берсеневой, Анной Михайловской и Олегом Масленниковым-Войтовым снимался в сериале «Маргоша». Кроме того, актер известен по таким фильмам, как: «Варенька», «Виртуальный роман», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Фурцева», «Все сокровища мира».