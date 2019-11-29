Сергей Сафронов привел на съемки программы бывшую и нынешнюю жену

Как заявил иллюзионист, его семья не распалась, а просто стала больше.

Иллюзионист Сергей Сафронов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что пришел на съемки вместе со своей бывшей и нынешней супругами. Он в прекрасных отношениях с прежней женой Марией, от которой у него двое детей – сын и дочь.

Сейчас он живет с Екатериной, это бывшая ассистентка его команды. Свадьбу они сыграли в прошлом году. У них также есть совместная дочь.

«Безумно благодарен и Маше, и Кате. Люди расстаются. Происходит дележка имущества, скандалы. Наша семья не распалась, она просто стала больше. Мы каждый день на связи с Машей. Я не знаю, как так получилось. Те, кто знают, восхищаются нашими отношениями. Наверное, это благодаря воспитанию родителей. Мы все понимаем, что такое семья», — заявил Сергей Сафронов.

В то же время он объяснил, почему не ужился с первой супругой. «В силу профессии редко дома бывал. Мы, как это небанально звучит, не сошлись характерами. Тяжело было не видеть друг друга на протяжении большого количества времени. Чтобы любить артиста, нужно доверие. Детям не хватало любви, мне не хватало любви, жене. Все это приводило к непониманию, поэтому мы разошлись», — сказал он.