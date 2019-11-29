НОВОСТИ

Сафронов ждал звонка от Эрнста и Пугачевой после фокуса на телевидении

По признанию иллюзиониста, никто о нем и его братьях так и не вспомнил.

Сафронов ждал звонка от Эрнста и Пугачевой после фокуса на телевидении
Пугачева не оценила талант братьев Сафроновых/http://globallookpress.com/

Иллюзионисты братья Сафроновы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии средний из них Сергей рассказал, как он ждал звонка от известных людей после трюка, который они продемонстрировали в эфире программы «Что? Где? Когда?»

Константин Эрнст. Фото
Сафронов ждал звонка от Эрнста/http://globallookpress.com/

«Нам позвонили и спросили, сможем ли мы исчезнуть все втроем в прямом эфире. Это был невероятный номер в «Нескучном саду». После фокуса я приехал домой, затем купил на все свои деньги мобильный телефон, самый дешевый и стал ждать. Я даже ночью с ним не расставался. Сначала я ждал, когда позвонит Цекало. Потом думал, что сейчас позвонит Эрнст. Потом стал рассуждать, что позвонит Пугачева и скажет: «Ребята, давайте делать иллюзионное шоу». Никто не звонил. Я подумал, что, наверное, разыскивают номер моего телефона. Набрался терпения. Звонков не было. Я понял, что слава не наступит, если ее просто ждать. Надо трудиться и работать», — заявил Сергей Сафронов.

Как он отметил, у них никогда не было продюсера, спонсоров, инвесторов. Всех успехов братья добились сами. «Каждый рубль, заработанный на корпоративах, мы вкладывали в развитие наших фокусов. Мы шли на строительный рынок. Закупали фанеры, шуруповерты, дрели. Придумывали новые номера», — заметил иллюзионист.

При этом он признался, что сегодня они могут считать себя известными людьми. «Вот вы нас позвали на свою программу. Это показатель, что мы известны. Здесь до нас сидели наши кумиры и легенды. Это для нас большая честь. Спасибо, что мы ее заслужили», — заявил Сергей Сафронов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЦекалоАлла ПугачеваКонстантин ЭрнстПрограмма "Судьба человека"Сергей Сафронов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сафронов ждал звонка от Эрнста и Пугачевой после фокуса на телевидении
Интересно?
Поделись с друзьями: