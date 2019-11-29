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Кожевникова провела одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака

Как заметила актриса, у каждого ребенка должен быть шанс на жизнь.

Кожевникова провела одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака
Кожевникова провела пикет в поддержку врача/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Кожевникова провела в центре Москвы одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака. Напомним, что он был уволен вместе со своей коллегой Надеждой Бабенко из-за использования алемтузумаба при пересадке почек. Это очень опасное вещество. Его влияние на организм детей пока не изучено.

По словам Кожевниковой, ей удалось увидеться и с самим врачом. Он был на одной из конференций и столкнулся с актрисой. Медик сказал Кожевниковой, что возвращается к своим обязанностям. В ближайшее время он начнет проводить операции, чего так ждут многие из его пациентов.

Как отметила актриса, у каждого ребенка должен быть шанс на жизнь. Именно этот врач может помочь многим детям. Кстати, к актрисе после пикета обратилось много блогеров. Все ее поддержали и спросили не нужна ли ей какая-нибудь помощь. Многие отмечали,что зауважали актрису после пикета еще больше.

Добавим, что маленькая пациентка врача, Анастасия Орлова, скончалась так и не дождавшись помощи. Она была в списке на операцию среди первых. Всем виной временное отстранение врача от работы, сообщает портал 360tv.ru.

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Тэги:

Мария КожевниковаМихаил КаабакНадежда Бабенко
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Кожевникова провела одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака
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