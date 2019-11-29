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Ранняя слава: дети Киркорова, Навки и Рудковской выступили на модном показе

Продюсер собрала звездных наследников в роскошном особняке на Малой Ордынке.

Ранняя слава: дети Киркорова, Навки и Рудковской выступили на модном показе
Дети звезд стали героями модного показа/http://globallookpress.com/

Дети звезд шоу-бизнеса Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской собрались в роскошном особняке на малой Ордынке на модном показе. Идея объединить их на одной площадке принадлежит супруге фигуриста Евгения Плющенко. Дети звезд показали вещи от топовых дизайнеров.

Отметим, что не все родители детей смогли прийти на модный показ. В зале, к примеру, не было Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. В их отсутствие за маленькой Надей присматривали сразу две няни. Обычная гувернантка и репетитор. Причем она общалась с девочкой на английском языке.

А вот Саша Плющенко, который уже несколько лет занимается фигурным катанием, пришел не только с мамой, но и с бабушкой Светланой Николаевной. Надо сказать, что подобные «смотры» для Саши Плющенко не в новинку. Причем, как ранее отмечала его мать, мальчик получает за участие в подобных мероприятиях вознаграждение. В этот раз он получил от родителей оружие космических пиратов.

Не было на празднике и Филиппа Киркорова, который гастролирует. Аллу-Викторию и Мартина на показ сопроводил Бедрос Киркоров, отец певца. Кстати, многие гости обратили внимание, что дочь Киркорова очень похожа на его бабушку, а Мартин как две капли похож на самого поп-короля, сообщает «Комсомольская правда».

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Ранняя слава: дети Киркорова, Навки и Рудковской выступили на модном показе
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