НОВОСТИ

Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда

29 ноября телеведущему вручили соответствующий сертификат.

Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда
Фото: twitter.com/ФГБУ «Земля леопарда» имени Николая Воронцова

Известный телеведущий и ученый Николай Дроздов получил сертификат, подтверждающий, что он является хранителем дальневосточного леопарда, а также снимок своего подопечного. Все это звезде вручили руководители приморского нацпарка «Земля леопарда».

Как отмечается на официальном сайте организации, кроме этого Николаю Николаевичу подарили символический отпечаток лапы леопарда со своим именем. Дроздов стал хранителем молодого дальневосточного леопарда под номером Leo 64M летом этого года. Ученый-зоолог назвал своего подопечного Байкалом. Кроме того, в сообщении подчеркивают, что теперь Дроздов стал своего рода «крестным» животного. Они могут принимать участие в благотворительных и природоохранных акциях.

Напомним, когда телеведущий отмечал свое 82-летие, он рассказал, что в последние годы ему не платили за участие в программе «В мире животных».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Благотворительностьдикие животныелеопардНиколай Дроздов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда
Интересно?
Поделись с друзьями: