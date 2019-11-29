Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда

Известный телеведущий и ученый Николай Дроздов получил сертификат, подтверждающий, что он является хранителем дальневосточного леопарда, а также снимок своего подопечного. Все это звезде вручили руководители приморского нацпарка «Земля леопарда».

Как отмечается на официальном сайте организации, кроме этого Николаю Николаевичу подарили символический отпечаток лапы леопарда со своим именем. Дроздов стал хранителем молодого дальневосточного леопарда под номером Leo 64M летом этого года. Ученый-зоолог назвал своего подопечного Байкалом. Кроме того, в сообщении подчеркивают, что теперь Дроздов стал своего рода «крестным» животного. Они могут принимать участие в благотворительных и природоохранных акциях.

Напомним, когда телеведущий отмечал свое 82-летие, он рассказал, что в последние годы ему не платили за участие в программе «В мире животных».