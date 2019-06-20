Николай Дроздов: «В последнее время за съемки «В мире животных» мне не платили»

Ученый ушел из программы, но унывать ему некогда

20 июня Николаю Николаевичу Дроздову исполняется 82 года. По традиции журнал «Телепрограмма» накануне дня рождения позвонил легендарному телеведущему, чтобы пожелать долгих лет и крепкого здоровья. Потому что именно 20 июня до Дроздова сложно дозвониться - его атакуют поздравлениями со всего мира.

— Николай Николаевич, как, где и с кем отметите день рождения?

— Буду ехать в поезде - надо подлечиться. Уезжаю с супругой на все лето.

— Вы отправляетесь на реабилитацию после травмы, которую получили полгода назад? Как самочувствие? (В январе Дроздова госпитализировали с переломами ребер после того, как он оступился и упал дома во время зарядки. - Ред.)

— Я же, когда упал, четыре перелома получил. Товарищ Ленин, не помните, что сказал по этому поводу? Он писал, обращаясь к пожилым людям: «Лечиться, лечиться и лечиться!»

— Ясно! Значит, убегаете из Москвы в свой праздник?

— Это даже очень хорошо, что на день рождения буду в поезде: никто не потащит отмечать…

— Теперь понятно, почему ваша лекция «Все о змеях» запланирована аж на конец августа. Кстати, я была на другом вашем выступлении - о происхождении Вселенной. Любит вас молодежь! Вы же профессор географического факультета МГУ. Продолжаете преподавательскую деятельность?

— Конечно! Это мое любимое занятие.

— А что будет летом со съемками передачи «В мире животных»? Вы же продолжаете работать в этой программе?

— Меня просят, а я отказался. 50 лет уже! (50 лет назад Дроздов впервые выступил в передаче «В мире животных», а вел ее 41 год. - Ред.)

— Как давно вы не снимаетесь?

— Год уже. Ой, нет…. полгода. Если видите меня на «Карусели», то это прежние выпуски - у них там море этих старых записей. Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это было как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну.

— Я уже месяц каждый день вижу вас в рекламе товаров для дачников одного крупного торгового центра. Ваше изображение законно используют или это жулики?

— Бывали прежде разные ситуации, и жулики тоже встречались. Но здесь все законно. Я снимался, да. Меня тут уговорили еще и потому, что жена цветы любит. Я в рекламе стою с ящиком цветов, причем укорененных, не отрезанных. Они мне подарили потом этот ящик - привез домой. Татьяна была счастлива! Мы их посадили, и цветы эти растут на моем участке.

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