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Водянова поделилась редким кадром со страдающей аутизмом сестрой

Как заметила модель, Оксана - вдохновляющая и прекрасная девушка.

Водянова поделилась редким кадром со страдающей аутизмом сестрой
Водянова поделилась кадром с сестрой/http://globallookpress.com/

Модель Наталья Водянова в Instagram опубликовала кадр со своей сестрой Оксаной, которая с рождения страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП. Девушка отмечает день рождения.

«Почти всем в своей жизни я обязана тому, что выросла в одной семье с этой, вдохновляющей, прекрасной девушкой — моей младшей сестрой Оксаной. С днём варения, родная! Спасибо тебе за все», — написала Наталья Водянова.

В комментариях отметились некоторые звезды шоу-бизнеса. К примеру, модель Светлана Бондарчук также не обошла внимание день рождение сестры Водяновой. Она поздравила ее с праздником. Певица Вика Цыганова добавила: «Наташенька, тобой можно гордиться. Ты сама любовь, ангел, летящий на помощь».

Отметим, что уже много лет Наталья Водянова занимается благотворительностью. В далеком 2004 году она основала фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития. За 15 лет фонд оказал помощь огромном количеству детей. Что касается самой Водяновой, то она уже много лет живет во Франции, но достаточно частый гость в России. Не забывает они и родной Нижний Новгород, где когда-то родилась.

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Тэги:

Вика ЦыгановаНаталья ВодяноваОксана ВодяноваСветлана БондарчукФранция
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Водянова поделилась редким кадром со страдающей аутизмом сестрой
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