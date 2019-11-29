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Алена Бабенко спародировала Аллу Пугачеву

Актриса спела хит Примадонны «Айсберг».

Алена Бабенко спародировала Аллу Пугачеву
АЛЕНА БАБЕНКО/INSTAGRAM.COM/ALENA_BABENKO_OFFICIAL/

На своей странице в социальной сети Instagram актриса Алена Бабенко опубликовала забавный ролик, в котором смешно спародировала Аллу Пугачеву. Актриса сделала себе похожие локоны и спела один из известных хитов Примадонны «Айсберг».

Этот ролик, кстати, удивил некоторых поклонников артистки, которые даже и предположить не могли, что у Алены столь хорошие вокальные данные. Они признаются, что Бабенко исполнила «Айсберг» не хуже самой Аллы Борисовны, и вообще, композиция спета не хуже оригинала.

Напомним, не так давно Алена Бабенко высказалась в Сети по поводу манипуляций, к которым нередко прибегают дети, чтобы получить желаемое от своих любящих родителей.

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Алена Бабенко спародировала Аллу Пугачеву
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