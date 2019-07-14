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Алена Бабенко назвала 9 признаков своего идеального дня

Актриса не отступает от верных правил, чтобы зарядиться бодростью и все успевать делать.

Алена Бабенко назвала 9 признаков своего идеального дня
Алена Бабенко/instagram.com/alena_babenko_official/

Алена Бабенко, прославившаяся после роли Веры в фильме «Водитель для Веры» Павла Чухрая, поделилась на своей странице в Instagram, какие простые правила помогают ей каждый день наполнять энергией и все успевать.

«Мой идеальный день: встать в 7 утра, прочитать молитву, обязательно принять контрастный душ, выпить стакан теплой воды с лимоном и ложечкой меда, кашка, завершить завтрак маленькой чашечкой кофе, сделать по плану все, что написано в ежедневнике, который я веду давно и каждый день. Но если неохота что-то делать, то отложить на завтра, и лечь до полуночи», — так Алена подписала собственное фото.


Внимательные подписчики насчитали в этом небольшом своде 9 правил и в свою очередь поделились собственными секретами, как зарядиться на хороший день.

«Мне нужна большая чашка кофе, а не маленькая», «Подъем в 6:00 и начинаю с зумбы», «В мой идеальный день должен быть включен хороший фильм».

Кстати, 47-летняя Алена Бабенко успевает не только играть на сцене и в кино, но и исполнять роль бабушки. Сын Никита подарил ей внука Теодора еще в 2015 году. Никита родился от первого мужа актрисы, режиссера Виталия Бабенко. Сейчас Алена замужем за мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, бизнесменом Эдуардом Субочем.

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Алена Бабенко

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Алена Бабенко назвала 9 признаков своего идеального дня
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