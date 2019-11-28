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Соловьев назвал ненужным закон против бытового насилия

Ведущий назвал саму идею не вполне реализуемой.

Соловьев назвал ненужным закон против бытового насилия
Ведущий Владимир Соловьев. Фото: КП/Шпаковский Александр

Телеведущий Владимир Соловьев выступил против закона о бытовом насилии. Свою позицию журналист озвучил в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Соловьев заявил, что сама идея реализации такого закона выглядит невразумительно, ведь абсолютно неважно, где это насилие совершается – при любом раскладе оно все равно им остается.

Ведущий Владимир Соловьев. Фото
Ведущий Владимир Соловьев. Фото: КП/Шпаковский Александр

«Если есть насилие, неважно, где оно произошло — в больнице, в школе, дома, в семье, в Олимпийском комитете, неважно. Это не играет никакой роли», — конкретизировал он.

Соловьев также подчеркнул, что на сегодняшний день не существует зон, в которых можно было бы насилие реализовать, а также спрятаться от него. А значит, слово «домашний» в таком контексте также является неверным. Вместо того, чтобы «плодить» бесконечные законы, нужно озаботиться правильным воспитанием населения, считает Соловьев. Так, по его мнению, нетерпимость к вещам подобного рода должна находиться у человека на подкорке.

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бытовое насилиеВладимир СоловьевжестокостьНовости googleРоссия-1
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Соловьев назвал ненужным закон против бытового насилия
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