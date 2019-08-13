Владимир Соловьев посоветовал Бузовой вылизывать тарелки молча

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не раз становилась главной героиней скандалов. Происходило это не всегда по вине самой звезды – ее творчество как певицы, образ, поведение время от времени обсуждают в прессе и без самой знаменитости.

Но последняя волна возмущения в Сети поднялась после ее слов о блокаднице, когда певица вылизывала тарелку. Этот «пассаж» Бузовой не остался без внимания со стороны телетяжеловесов, таких как Владимир Соловьев, например. В комментарии изданию Daily Storm он призвал певицы больше не шутить так, а продолжать облизывать тарелки.

«Иногда лучше жевать, а не говорить. Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать», — сказал ведущий, отметив при этом, что Ольга не собиралась никого оскорблять.

По словам Владимира Соловьева, некоторые сакральные понятия лучше не задевать даже шутя.

«У таких людей на душе мозоль. Поэтому Бузову можно только пожалеть. У нее душа глухая», — полагает телеведущий.

При этом телеведущий подчеркнул, что самый худший момент во всей этой истории заключается в том, что для некоторых ведущая «Дома-2» еще и образец для подражания.

Напомним, кстати, что после волны критики, обрушившейся в адрес Ольги Бузовой, за нее попыталась заступить ее мать, которая отметила, что дочь никого оскорблять не хотела. А в их семье не понаслышке знают о блокаде, поскольку бабушка певицы была блокадницей.