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Венгры окрестили «Евровидение» гомосексуальной флотилией и отказались от конкурса

Всего в предстоящем песенном соревновании должна появиться 41 страна.

Венгры окрестили «Евровидение» гомосексуальной флотилией и отказались от конкурса
Кончита Вурст. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Венгрия отказалась принимать участие в грядущем «Евровидении». Официальная причина страной не называется, однако в государственной радиовещательной организации заявили, что на самом деле подтекст кроется в нетрадиционном уклоне музыкального конкурса. Так, венгры посчитали, что «Евровидение» все теснее связывается с ЛГБТ-сообществом.

Несмотря на отказ Венгрии участвовать в 2020 году, флаг этой страны все равно разместили среди остальных участников. Так, организаторы представили логотип, страны в нем размещены в порядке их появления на состязании. «Лента» отмечает, что всего зрители смогут увидеть выступление 41 страны. Помимо венгров самоотвод взяла и Черногория.

Напомним, в 2019 году на венгерском ТВ прозвучала формулировка, что «Евровидение» — это гомосексуальная флотилия. После этого из «ящика» раздалась жесткая критика конкурса в целом.

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Венгры окрестили «Евровидение» гомосексуальной флотилией и отказались от конкурса
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