НОВОСТИ

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение 2020»

Представлять нашу страну, по мнению музыканта, нужно сразу двоим артистам.

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение 2020»
Представлять Россию на "Евровидении -2020" может Александр Панайотов ФОТО: Павел МАРТИНЧИК/КП

Музыкант Владимир Пресняков-старший назвал кандидатов, которые могли бы достойно представить Россию на конкурсе «Евровидение 2020». Он уверен, что доверить почетную миссию стоит сразу двоим артистам: Александру Панайотову и Филиппу Киркорову.

«Это был бы идеальный тандем. Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — заявил Пресняков-старший ФАН.

В этом году конкурс пройдет в Роттердаме и пока кандидат от России еще не назван. Что касается Панайотова, то он не раз пытался попасть на конкурс. Еще в 2005 году певец изъявлял желание защищать честь России, но пока безуспешно.

В прошлом году после выступления Сергея Лазарева Панайотов снова заявил, что готов попробовать свои силы на международном музыкальном соревновании. В последнее время все чаще поговаривают, что в Нидерланды отправится Ольга Бузова. Но сама певица и ее представители пока уверяют, что это только слухи.

А тем временем Филипп Киркоров решил поддержать поющую ведущую в стремлении выступить в Роттердаме с 12 мая по 16 мая 2020 года. Музыкальный критик Сергей Соседов оценил позицию певца и высказался о ней негативно, пишет сайт OA.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Евровидение 2020"Александр ПанайотовВладимир ПресняковОльга БузоваФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение 2020»
Интересно?
Поделись с друзьями: