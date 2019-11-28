Пригожин объяснил, почему песни Валерии не крутят на «Русском радио»

По словам продюсера, его уже давно «задолбал весь этот шоу-бизнес».

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему песни его супруги Валерии не крутят на «Русском радио». Всему виной ситуация, которая сложилась еще в 2015 году. Тогда он с группой ведущих артистов страны, среди которых были Игорь Крутой, Максим Фадеев, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Николай Басков вступили в конфронтацию с нынешним владельцем радиостанции бизнесменом Владимиром Киселевым, супругом певицы Елены Север. Все поддержали в тот момент основателя «Русского радио» Сергея Кожевникова.

Как заметил Пригожин, артисты грозились уйти со станции, заявляли, что запретят использование своих песен, если санкции будут применены хоть к одной звезде. Сейчас Пригожин понимает, что многие в той ситуации отстаивали бизнес Кожевникова. Артисты боялись, что при Киселеве им перекроют кислород. Хотя и при Кожевникове многим было несладко. Как заметил Пригожин, идея такой войны оказалась бессмысленной, а вот от конфликта некоторые до сих пор страдают.

больше по теме Валерия несколько дней не могла прийти в себя после интервью Михальчик Как сказал продюсер Иосиф Пригожин, его супруге было очень обидно после определенных слов коллеги.

Его в этой истории поразили не действия самого мужа Елены Север, а как себя повели многие звезды, которые сначала кричали, что пойдут до конца. Многие через какое-то время поняли бесперспективность борьбы и поменяли точку зрения, перейдя на сторону Киселева. Как заметил супруг Валерии, его из-за такого непостоянства просто задолбал весь шоу-бизнес.

«Обещали, что, если пострадает хоть один артист, вступятся друг за друга и заберут свой контент. Но этого не произошло. И это меня, не скрою, сильно огорчило. У нас есть большой запрос на правду и справедливость, но по факту эту правду никто слышать не готов», — заявил Иосиф Пригожин, слова которого приводит «Комсомольская правда».