Пригожин пожурил Пугачёву за молчание из-за запрета артистам въезжать в Латвию

Продюсер Иосиф Пригожин выразил недоумение, почему Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва молчит в связи с ситуацией «недопуска» некоторых российских певцов в Латвию. Напомним, что Олегу Газманову, Валерии, а с недавних пор и Григорию Лепсу нельзя въезжать на территорию этой страны с концертами.

«Та же Пугачёва со своим авторитетом и влиянием могла хотя бы слово замолвить. Не только от неё, но и от других коллег по цеху мы не услышали слов поддержки», — заявил Иосиф Пригожин.

больше по теме Пригожин может обратиться в суд после интервью Михальчик Продюсер не исключил, что руку к этой теме приложил Александр Шульгин.

Как сказал продюсер, он пребывает в недоумении от поступков некоторых артистов. В прошлом году Надежда Бабкина предложила присвоить Театру эстрады имя Иосифа Кобзона, который ушел из жизни в августе 2018 года. По словам Пригожина, Кобзон выдающийся человек, который всю жизнь посвятил сцене. Он многими помогал. Как сказал супруг Валерии, многие эту идею почему-то восприняли в штыки.

Продюсер добавил, что у него складывается ощущение будто каждый втайне надеется, что Театр эстрады назовут в будущем его именем. Кстати, как он заметил, среди тех, кто не поддержал идею была и Алла Пугачёва. Как сказал Иосиф Пригожин, у многих музыкантов на российской эстраде почему-то очень короткая память, сообщает «АиФ».