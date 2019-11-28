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Доктор Мясников раскритиковал врача за совет съездить к мощам за исцелением

По словам специалиста, это просто какое-то богохульство.

Доктор Мясников раскритиковал врача за совет съездить к мощам за исцелением
Мясников нелестно отозвался о враче из Крыма/Кадр из программы "Судьба человека"

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал издевательством над людьми совет севастопольского отоларинголога. Ранее специалист посоветовал одному из своих пациентов съездить к мощам святителя Луки в Симферополе. Как утверждал Юрий Белоненко, в случае «неэффективного лечения» надо отправиться к мощам за помощью и исцелением.

Александр Мясников. Фото
Доктор Мясников нелестно отозвался о враче из Крыма/Кадр из программы «Судьба человека»

Интересно, что пациентка выложила в социальные сети фотографию с «направлением к мощам». Как считает Мясников, женщина сразу поняла, что специалист над ней откровенно издевается. Врача же известный доктор назвал непригодным в своей профессии.

«Писать рецепты: «Обратитесь к такой-то святой, если не помогут лекарства» — это прямое богохульство с точки зрения всех религий», — заметил доктор Мясников, который очень надеется, что действия врача заинтересуют его начальников, потому что могут нанести непоправимый вред людям, сообщает портал Ura.ru.

Напомним, что доктор Мясников один из самых известных в России специалистов в области медицины. Его мнение пользуется большим авторитетом в медицинских кругах. Между тем депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее рассказывал, что он не видит ничего страшного в действиях врача из Крыма, который отправил свою пациентку к мощам. Он считает, что таким образом женщина соберет всю волю в кулак.

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Тэги:

Александр МясниковГеннадий ОнищенкоКрымСевастопольЮрий Белоненко
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Доктор Мясников раскритиковал врача за совет съездить к мощам за исцелением
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