Доктор Мясников раскритиковал врача за совет съездить к мощам за исцелением

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал издевательством над людьми совет севастопольского отоларинголога. Ранее специалист посоветовал одному из своих пациентов съездить к мощам святителя Луки в Симферополе. Как утверждал Юрий Белоненко, в случае «неэффективного лечения» надо отправиться к мощам за помощью и исцелением.

Интересно, что пациентка выложила в социальные сети фотографию с «направлением к мощам». Как считает Мясников, женщина сразу поняла, что специалист над ней откровенно издевается. Врача же известный доктор назвал непригодным в своей профессии.

больше по теме Доктор Александр Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней По словам медика, при появлении этих факторов нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачам.

«Писать рецепты: «Обратитесь к такой-то святой, если не помогут лекарства» — это прямое богохульство с точки зрения всех религий», — заметил доктор Мясников, который очень надеется, что действия врача заинтересуют его начальников, потому что могут нанести непоправимый вред людям, сообщает портал Ura.ru.

Напомним, что доктор Мясников один из самых известных в России специалистов в области медицины. Его мнение пользуется большим авторитетом в медицинских кругах. Между тем депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее рассказывал, что он не видит ничего страшного в действиях врача из Крыма, который отправил свою пациентку к мощам. Он считает, что таким образом женщина соберет всю волю в кулак.