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Доктор Александр Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней

По словам медика, при появлении этих факторов нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачам.

Доктор Александр Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней
Мясников назвал опасные симптомы/Кадр из программы "Судьба человека"

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» перечислил пять симптомов, при которых следует незамедлительно обращаться за помощью к врачам. Как отметил специалист, если у человека началась боль в груди или резкая слабость, то необходимо бить тревогу. Также следует волноваться при одышке и чрезмерном потоотделении.

Александр Мясников. Фото
Мясников перечислил опасные симптомы/Кадр из программы «О самом главном»

Кроме того, предвестниками скорого инфаркта является повышенное давление и высокий уровень холестерина. Он считает, что уже через пару часов при таких симптомах человек может оказаться на операционном столе.

Еще один опасный симптом – головокружение и раздвоение в глазах. Это могут быть признаки менингита и рассеянного склероза. Сильная головная боль, как сказал доктор Мясников, может свидетельствовать об аневризме и, возможно, даже онкологии.

Также необходимо озаботиться здоровьем при резких болях в животе с тошнотой и рвотой. Это может быть аппендицит или панкреатит. В то же время температура 37,2, как считает специалист, вовсе не повод звонить врачам. Напомним, что доктор Мясников известный врач-кардиолог. Он — автор большого количества книг по медицине. Награжден почетным знаком «Заслуженный врач города Москвы».

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Тэги:

Александр МясниковПрограмма "О самом главном"Симптомы болезней
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Доктор Александр Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней
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