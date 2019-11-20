Доктор Александр Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней

По словам медика, при появлении этих факторов нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачам.

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» перечислил пять симптомов, при которых следует незамедлительно обращаться за помощью к врачам. Как отметил специалист, если у человека началась боль в груди или резкая слабость, то необходимо бить тревогу. Также следует волноваться при одышке и чрезмерном потоотделении.

Кроме того, предвестниками скорого инфаркта является повышенное давление и высокий уровень холестерина. Он считает, что уже через пару часов при таких симптомах человек может оказаться на операционном столе.

Еще один опасный симптом – головокружение и раздвоение в глазах. Это могут быть признаки менингита и рассеянного склероза. Сильная головная боль, как сказал доктор Мясников, может свидетельствовать об аневризме и, возможно, даже онкологии.

Также необходимо озаботиться здоровьем при резких болях в животе с тошнотой и рвотой. Это может быть аппендицит или панкреатит. В то же время температура 37,2, как считает специалист, вовсе не повод звонить врачам. Напомним, что доктор Мясников известный врач-кардиолог. Он — автор большого количества книг по медицине. Награжден почетным знаком «Заслуженный врач города Москвы».