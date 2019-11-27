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Борисов объяснил, почему Собчак не стала ведущей «Пусть говорят»

Как сказал телеведущий, он никуда не собирался уходить с Первого канала.

Борисов объяснил, почему Собчак не стала ведущей «Пусть говорят»
Собчак не планировали делать ведущей "Пусть говорят"/http://globallookpress.com/

Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответил на слухи, что его должна была заменить светская львица Ксения Собчак. Несколько месяцев назад перед свадьбой телеведущей с режиссером Константином Богомоловым СМИ писали, что Собчак станет новой ведущей программы. Якобы это чуть ли не свадебный подарок от телеканала.

«Я никуда не собирался уходить. Мне нравятся люди, которые верят во всякие сплетни. Я на месте», — сказал Дмитрий Борисов.

Также телеведущий заявил, что во время программы ему порой приходится задавать неудобные вопросы своим гостям. Обижаются, как он заметил, единицы. Самое обидное, по словам звезды, когда люди начинают публично выплескивать желчь.

«Это говорит о том, что мы нащупали нерв. В суды даже подают порой на нас. Это раздражение на то, что гости пытались утаить, но мы все-таки выведали. Они, конечно, проигрывают суды. Меня потом пытаются вывести из себя, чтобы я как-то прокомментировал ситуацию. Задевают моих близких людей. Вот это неприятно. Ну ладно меня оскорбляете, но близких зачем трогать. Считаю, что все было сказано на программе. Умные люди все поняли», — заявил он.

Также ведущий сказал, что каждый раз идет огромная подготовка программы за кулисами. То, что зритель не видит. Порой героев приходится уговаривать, потому что в последний момент они передумали. «Сложно уговорить, чтобы люди рассказали реальные истории. Сложно вынуть всю правду, но наша программа все равно допытывается до сути», — сказал Дмитрий Борисов.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваДмитрий БорисовКсения СобчакПрограмма "Пусть говорят"
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Борисов объяснил, почему Собчак не стала ведущей «Пусть говорят»
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