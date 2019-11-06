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Из друзей во враги: Малахов до сих пор не простил Борисова

Телеведущий узнал, что его преемником в «Пусть говорят» будет Дмитрий из телеэфира.

Из друзей во враги: Малахов до сих пор не простил Борисова
Малахов и Борисов. Кадры программ "Пусть говорят", "Прямой эфир"

Андрей Малахов до сих пор не может простить Дмитрия Борисова за то, что он некрасиво сменил его в качестве рулевого программы «Пусть говорят».

По словам ведущего телеканала «Россия 1», они когда-то прекрасно ладили и Малахов спокойно бы отреагировал на известие о своем преемнике. Но Борисов до самого последнего момента хранил молчание.

«Я узнал об этом из эфира. Я даже перестал ходить в спортзал в Ritz, куда он записался по моему примеру. Все наше общение в последнее время свелось к двум случайным встречам. Первый раз мы увиделись на Масленицу и второй раз – в аэропорту Нью-Йорка. Мы поболтали, потому что странно сидеть так близко и не разговаривать. Было очень смешно, когда какая-то женщина попросила с нами обоими сфотографироваться. Это просто мегаэксклюзивная съемка», — рассказал Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

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Андрей МалаховДмитрий БорисовКсения Собчакшоу "Осторожно Собчак"
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Из друзей во враги: Малахов до сих пор не простил Борисова
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