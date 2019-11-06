Из друзей во враги: Малахов до сих пор не простил Борисова

Андрей Малахов до сих пор не может простить Дмитрия Борисова за то, что он некрасиво сменил его в качестве рулевого программы «Пусть говорят».
По словам ведущего телеканала «Россия 1», они когда-то прекрасно ладили и Малахов спокойно бы отреагировал на известие о своем преемнике. Но Борисов до самого последнего момента хранил молчание.
«Я узнал об этом из эфира. Я даже перестал ходить в спортзал в Ritz, куда он записался по моему примеру. Все наше общение в последнее время свелось к двум случайным встречам. Первый раз мы увиделись на Масленицу и второй раз – в аэропорту Нью-Йорка. Мы поболтали, потому что странно сидеть так близко и не разговаривать. Было очень смешно, когда какая-то женщина попросила с нами обоими сфотографироваться. Это просто мегаэксклюзивная съемка», — рассказал Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».