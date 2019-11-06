Из друзей во враги: Малахов до сих пор не простил Борисова

Андрей Малахов до сих пор не может простить Дмитрия Борисова за то, что он некрасиво сменил его в качестве рулевого программы «Пусть говорят».

По словам ведущего телеканала «Россия 1», они когда-то прекрасно ладили и Малахов спокойно бы отреагировал на известие о своем преемнике. Но Борисов до самого последнего момента хранил молчание.