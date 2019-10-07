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Роман Супер опубликовал трейлер честного фильма о Децле

Премьера намечена на 7 ноября.

Роман Супер опубликовал трейлер честного фильма о Децле
Децл/Фото: https://www.instagram.com/p/Bk7Q36EnfYD/

Журналист Роман Супер опубликовал трейлер к фильму о Децле. Сам автор назвал картину «С закрытыми окнами» честной и пообещал, что она будет максимально близка к жизни самого Кирилла Толмацкого. Ожидается, что посмотреть фильм можно будет уже 7 ноября. С прокатной платформой авторы ленты планируют определиться немного позднее.

Сам промо-ролик занимает ровно 3 минуты. Для фильма были использованы кадры из семейного архива Толмацких. Немалый тайминг уделен и отцу Кирилла – Александру. Продюсер рассказал, что и представить не мог, что его ребенок станет знаменитостью. Ему казалось, что и его сын, и популярность будут существовать всегда. Фильм повествует о сложном творческом пути рэпера. Этапы совместного творчества с Децлом вспоминают друзья и коллеги артиста – музыканты и композиторы. Ради фильма Толмацкий-старший вспомнил и момент, когда услышал от бывшей супруги, что Кирилл умер.

Александр Толмацкий
Александр Толмацкий/Фото: скриншот из фильма

Ранее в Сети появился постер к картине о Децле. Главный герой предстал в образе Иисуса.

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Тэги:

автобиография ДецлАлександр ТолмацкийДецлКирилл ТолмацийС закрытыми окнамифильм
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Роман Супер опубликовал трейлер честного фильма о Децле
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