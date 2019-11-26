«Для меня этого музыканта не существует»: Фадеев высказался о Крутом

По словам продюсера, они не общаются уже пять лет.

Продюсер Максим Фадеев подтвердил порталу Teleprogramma.pro, что уже на протяжении пяти лет не общается с композитором Игорем Крутым. По его словам, больше они в этой жизни сотрудничать никогда не будут.

«Это было пять лет назад. Я не общаюсь с Крутым пять лет. Я не захотел с ним сотрудничать. Я с ним не поддерживаю отношений и не буду никогда. Для меня этого музыканта не существует», — заявил Максим Фадеев.

Ранее в одном из интервью продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Игорь Крутой поссорился с певцом Эмином Агаларовым и Максимом Фадеев. У них разошлись взгляды, как должна быть устроена Национальная музыкальная премия «Виктория». В какой-то момент Эмин и Фадеев были вычеркнуты из списка учредителей радиостанции «Русский хит».

Как отмечал Пригожин, Фадеев сказал Крутому, что им паханы не нужны. Слова задели композитора за живое. Он отказался работать в одной команде с Фадеевым и Эмином.