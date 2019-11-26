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Савичева отдала пять статуэток «Золотой Граммофон» Фадееву

Певица не расстраивается по этому поводу.

Савичева отдала пять статуэток «Золотой Граммофон» Фадееву
Савичева отдала статуэтки Фадееву/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Савичева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о недавно завершившейся в Москве национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Церемония, напомним, состоялась в Кремле. Статуэтки вручались в 26 номинациях.

Ведущая Алла Довлатова отметила, что в этом году Савичевой не удалось получить заветную награду для любого музыканта. «Я не очень расстраиваюсь по этому поводу. Для меня все-таки на первом месте зрительская любовь. Если люди приходят на твои концерты, значит ты пользуешься популярностью», — заметила звездная исполнительница.

Между тем Алла Довлатова спросила, сколько раз Юлия Савичева получала статуэтки на «Золотом Граммофоне». Певица затруднилась с ответом. Ведущая подсказала исполнительнице, что у нее пять подобных наград. «Статуэтки хранятся у Максима Фадеева», — неожиданно заявила Юлия Савичева при этом не пояснив, почему она отдала ему свои награды.

Напомним, что в прошлом году стало известно о творческом расставании Юлии Савичевой и Максима Фадеева. У певицы сейчас своя команда. При этом с продюсером они остались в нормальных отношениях. Во всяком случае в прессе негативно друг о друге они никогда не высказывались.

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Савичева отдала пять статуэток «Золотой Граммофон» Фадееву
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