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Поплавская назвала свадьбу Собчак и Богомолова «обезьяним театром»

По словам актрисы, ее торжество пройдет в камерной обстановке.

Поплавская назвала свадьбу Собчак и Богомолова «обезьяним театром»
Поплавская высказалась о свадьбе Собчак и Богомолова/http://globallookpress.com/

Актриса Яна Поплавская назвала свадьбу светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «обезьяним театром». «Меня вся эта шняга вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: «Зачем?» Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?» — задалась вопросом Красная шапочка советского кинематографа. Напомним, что Собчак и Богомолов сыграли очень яркую свадьбу, приехав, к примеру, в ЗАГС на катафалке.

Ксения Собчак с мужем. Фото
Поплавская нелестно высказалась о свадьбе Собчак/http://globallookpress.com/

Отметим, что сама Поплавская не так давно подтвердила, что выходит замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, с которым живет уже вместе много лет. Торжество запланировано на весну следующего года. При этом актриса заметила, что ее праздник пройдет в камерной обстановке. Ничего подобного, как это было у Собчак и Богомолова, она устраивать не собирается.

Также звезда сказала, что не собирается садиться на диеты к своей свадьбе. По ее мнению, худые женщины очень быстро стареют. Как сказала актриса, будущий супруг предлагал ей заключить с ним брачный договор. При этом сам Яковлев потом еще и смеялся, не понимая зачем он им нужен.

Сейчас вместе с Яковлевым Поплавская строит новый загородный дом, где будут собираться их друзья и родственники. При этом она сказала, что будущее жилье радиоведущий, который на 12 лет ее моложе, переписал на будущую супругу. Она отметила, что Яковлев вложил в строительство много своих денег. Он просто беззаветно любит жену и уверен, что вместе они будут до конца их дней, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Евгений ЯковлевКонстантин БогомоловКсения СобчакЯна Поплавская
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Поплавская назвала свадьбу Собчак и Богомолова «обезьяним театром»
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