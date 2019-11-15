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Яна Поплавская объяснила, почему готова к замужеству

Актриса не так давно приняла предложение своего молодого избранника.

Яна Поплавская объяснила, почему готова к замужеству
Поплавская собирается замуж/http://globallookpress.com/

Актриса Яна Поплавская, которая стала широко известна публике после роли Красной Шапочки, в Instagram объяснила, почему она готова к замужеству. Как заметила Яна, она просто обожает готовить. Это занятие успокаивает ее и доставляет удовольствие, дает ощущение домашнего покоя. При этом она никогда не готовит, если у нее плохое настроение.

«Я много рассказывала вам о своих корнях, вся моя семья из Черкесска! Девочек на Кавказе ставят к плите очень рано, меня поставили к плите в девять лет! Девочка должна быть готова к замужеству, быть хорошей хозяйкой! Сначала бабушка и мама учили меня самым простым блюдам, а к пятнадцати годам я умела прекрасно готовить и, конечно, печь пирожки и пироги», — заявила она.

Как отметила актриса, она пришла с работы и сварила борщ. Утром, как она уверена, он будет прекрасен. Поплавская заметила, что она без ума от своего дома.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что 52-летняя Яна Поплавская собирается замуж за своего молодого избранника Евгения Яковлева. Он моложе ее на 12 лет. Вместе пара уже на протяжении пяти лет. Звезда отмечала, что ответила согласием на предложение радиоведущего. Ранее Поплавская была в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. От этого брака у нее двое сыновей.

Звезда отмечала, что совместная жизнь с Гинзбургом дала трещину после рождения второго ребенка. При этом долгие годы она была вынуждена терпеть выходки супруга, потому что была финансово от него зависима. Сейчас «Красная Шапочка» советского кинематографа самостоятельная личность. Вместе с молодым избранником она строит дом. Актриса отмечала, что мечтает о том, чтобы в нем собирались все ее самые близкие родственники.

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Евгений ЯковлевСергей ГинзбургЧеркесскЯна Поплавская
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Яна Поплавская объяснила, почему готова к замужеству
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