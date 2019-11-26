Прошлое не стереть: Собчак встречалась с миллионером за деньги

Светская львица прилетела на Бали и провела там два дня.

Ксения Собчак подтвердила слухи о том, что готова встречаться с состоятельными мужчинами за деньги. Признание светской львицы произошло на интернет-шоу «Хейт-ток».

Еще в период президентской компании Ксения Анатольевна засветилась в Сети фотографиями с тропического острова. Компанию ей составлял какой-то мужчина. Уже на тот момент, Собчак подтвердила их подлинность, а сейчас разъяснила ситуацию.

По ее словам, с ней захотел встретиться на острове некий богатый спонсор, который предложил ей финансовую помощь в ее политической гонке. Звезда «Дома-2» отказываться не стала и помчалась на остров, но вместо короткого разговора ей пришлось развлекать миллионера целых два дня. Каков был характер этих развлечений, Собчак не уточнила, однако заявила, что поездка была рабочей.

Кстати, в этой же программе звезда призналась, что главное для нее – вовсе не хайп, как думают многие, а народная любовь, которую она жаждет, но почему-то заслужить не может.