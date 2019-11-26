«Главное, чего я хочу — это любовь»: Собчак растрогала неожиданным признанием

Ксения Собчак честно ответила на вопросы своих ненавистников в эфире онлайн-шоу «Хейт-ток». На нем знаменитости встречаются с хейтерами и общаются в живую с теми, кто обычно молча строчит комментарии в Сети.

На передаче железная леди, известная своими смелыми выходками, сделала неожиданное заявление: «Сколько бы я ни выпендривалась, главное, чего я хочу — это любовь. Я очень хочу любви, и не всегда ее получаю, иногда отчаиваюсь, иногда думаю: «Ну почему со мной как с антисемитизмом? Вот какой-то человек тебя не любит, как не любят евреев, и не может объяснить, почему»».

По словам Ксении, вступая в спор с оппонентами, она часто приводит вполне весомые доводы, но люди их просто не слышат. Им, в принципе, не важно, что она говорит и насколько доказательны ее слова. Они уже заранее убеждены, что Собчак «лицемерная сука». Впрочем, Ксения Анатольевна вовсе не считает себя жертвой и не собирается больше никого убеждать, что она белая и пушистая.