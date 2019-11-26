Пригожин раскритиковал Кожевникова в его конфликте с Киселевым из-за радио

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшего владельца «Русского радио» Сергея Кожевникова, который несколько лет назад вел войну за радиостанцию с нынешним владельцем РМГ (Русская Медиагруппа, в которую входят крупнейшие радиостанции страны) Владимиром Киселевым, мужем известной исполнительницы Елены Север.

Как считает Пригожин, в свое время Кожевников просто воспользовался артистами и после скандала даже не сказал им доброго слова. Особенно тем, кто рьяно помогал ему в противостоянии с Киселевым. «Он получил в качестве отступных здание (площадью 10 тыс. квадратных метров и стоимостью около 1,5 млрд рублей), где сегодня находится офис РМГ», — заявил Иосиф Пригожин, говоря о Кожевникове.

Также он отметил, что Киселев решил приобрести РМГ после того, как песни его жены Елены Север и двоих сыновей отказывались крутить на «Русском радио». За это Киселева он не осуждает. Пригожин считает, что бизнесмен блестяще воспользовался моментом.

Напомним, что несколько лет назад Кожевников, борющийся за свои активы, создал мощную инициативную группу из артистов. В нее, в частности, вошли Игорь Крутой, Николай Басков, Максим Фадеев, Яна Рудковская, Виктор Дробыш и многие другие. В том числе и сам Пригожин, называвший одно время Киселева сумасшедшим. Члены так называемой инициативной группы грозили забрать авторские права на песни, если хиты их подопечных не будут крутить на радио, а певцов «репрессируют». Впрочем, как сказал Пригожин, все осталось на уровне разговоров. Авторские права никто не забрал. Также он отметил, что его супруга Валерия отказалась участвовать в этих разборках, так как изначально всегда против всяких революций и войн в шоу-бизнесе, сообщает «АиФ».