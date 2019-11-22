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«Я не Димин вариант»: Ветлицкая объяснила, почему не ужилась с Маликовым

Как сказала исполнительница, один раз она дала любимому «по башке каблуком».

«Я не Димин вариант»: Ветлицкая объяснила, почему не ужилась с Маликовым
Ветлицкая рассказала о своем огненном характере/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Ветлицкая, которая вернулась из Испании в Россию, объяснила в интервью Андрея Малахову, почему она не ужилась с музыкантом Дмитрием Маликовым. Много лет назад, еще до отъезда исполнительницы в Европу, они жили вместе.

Дмитрий Маликов. Фото
Маликов какое-то время жил с Ветлицкой/http://globallookpress.com/

Как отметила исполнительница, у них с певцом действительна была взаимная любовь. Они по-настоящему любили друг друга. В отношениях какое-то время была романтика. Однако позже все изменилось. Причем Ветлицкая прекрасно осознает, что виноват ее взбалмошный характер.

«Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто», — заявила она.

Как отметила Ветлицкая, в какой-то момент у них с Маликовым стали возникать очень серьезные ссоры. Однажды она даже ударила его, как она выразилась, по башке каблуком. Как отмечает исполнительница, в те годы она была очень огненной женщиной и мужчинам, которые оказывались около нее приходилось непросто. Обуздать, как она считает, ее в ту пору было просто невозможно», сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что в ближайшем будущем Наталья Ветлицкая собирается дать несколько концертов в городах страны. У нее должен пройти тур по мегаполисам. Многие поклонники считают, что в Россию она решила вернуться только после того, как у нее возникли трудности с деньгами.

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Тэги:

Андрей МалаховДмитрий МаликовиспанияНаталья ВетлицкаяРоссия
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«Я не Димин вариант»: Ветлицкая объяснила, почему не ужилась с Маликовым
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