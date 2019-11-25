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Десант бело-голубых: игроки московского «Динамо» пришли на премьеру фильма о Яшине

Десять футболистов клуба первыми увидят картину о легендарном «Черном пауке».

Десант бело-голубых: игроки московского «Динамо» пришли на премьеру фильма о Яшине
Игроки ФК «Динамо» пришли на премьеру фильма. Фото: Кристина Десятова.

Вечером 25 ноября в Москве прошла премьера фильма «Яшин. Вратарь моей мечты». Напомним, это спортивная драма о легендарном голкипере сборной СССР по футболу Льве Яшине. Лучший вратарь XX века по версии FIFA, он оставил большой след не столько в игре с мячом, но и в истории своей страны.

Многие звезды спорта посетили премьеру фильма. Например, от московского «Динамо» (за этот клуб когда-то выступал Яшин) пришла делегация из десяти футболистов. На красной ковровой дорожке были замечены вратарь Игорь Лещук, нападающий Николай Обольский, полузащитник Жоаозиньо дос Сантос и другие игроки.

Добавим, что Льва Яшина в картине сыграл молодой актер Александр Фокин. Перед съемками его тренировал профессиональный голкипер Василий Фролов — внук легендарного вратаря, которому посвящен фильм. Бюджет кинопроекта — 360 миллионов рублей.

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Десант бело-голубых: игроки московского «Динамо» пришли на премьеру фильма о Яшине
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