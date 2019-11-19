Меняли по 4 парика и отбирали гаджеты: как снимали фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В этом году могло исполниться 90 лет со дня рождения самого известного и почитаемого вратаря всего мира – Льва Яшина. К этому юбилею снят фильм, который выйдет на экраны 28 ноября.

Фильм продолжит вереницу байопиков, рассказывающих о людях, которые своим талантом и целеустремленностью ковали престиж нашей Родины. «Время первых», «Легенда №17», «Движение вверх», «Салют-7», «Чемпионы», а теперь и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — все это истории о героях, рожденных нашей страной.

Само время, в котором Лев Яшин стал знаменит, было очень интересным. Высокие сложные прически, мини, платья-футляры, открытые плечи в воротничке-лодочке – женщины шестидесятых были великолепны. Мужчин обуревали высокие стремления и общечеловеческие идеалы.

Это были времена, когда производство, наука и спорт шагали вперед семимильными шагами. Времена, когда профессионалы и гении разыскивались по всему СССР, когда в перспективную молодежь вкладывались государственные ресурсы. Особенно это касалось космонавтов и спортсменов.

Портал Teleprogramma.pro поговорил со съемочной группой «Льва Яшина» о том, как снималась эта картина.

Художник по гриму: «Отношение к работе и друг к другу было исключительным»

«Приступая к работе над картиной «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», я погрузилась сразу в материал. Много было прочитано и отсмотрено иллюстративного материала, — рассказала художник по гриму Людмила Раужина. Имея многолетний опыт работы в кино, понимала, как важно прожить с героями и выполнить грим и прически соответствующие тем годам, десятилетиям, которые показаны в фильме».

Мы спросили, сложно ли было каждый раз сооружать прическу для исполнительницы роли жены Яшина Юлии Хлыниной.

«Причесок было гораздо больше, чем одна! У главных героев было по четыре возраста. Каждому возрасту соответствовал парик и прически того времени. У Валентины, жены Льва Яшина, в исполнении замечательной актрисы Юлии Хлыниной, были парики и прически 50-х, 60-х, 70-х и 90-х годов. У актера Александра Фокина — исполнителя главной роли Льва Яшина (это его дебют в кино), было также четыре возраста, и поэтому была необходимость в пастижерских изделиях — париках и накладках. Аналогично и другие персонажи, например, вратарь Хомич в исполнении актера Кравченко, проходит через весь фильм и, соответственно, его внешность с годами тоже меняется», — ответила Раужина.

Она также поделилась тем, что было самым удивительным в этом проекте:

«Само отношение к работе и друг к другу было исключительным. Все актеры старались погрузиться в те годы, помогали костюмы, грим, прически, реквизит, все атрибуты того времени. Я сама жила в те годы и поэтому, мне особенно приятно было туда возвращаться! Лично я благодарна своей высокопрофессиональной команде, которая помогла мне выполнить нелегкую работу над этим фильмом. Исполнителю главной роли от души хочу пожелать удачи!»

Оператор-постановщик: «Снимали все вживую»

«Платформу для съемок «в машине» использовали редко, пытались сделать так, чтоб все выглядело естественно. Дело в том, что когда машину ставят на платформу, она становится выше и это видно потом на экране, поэтому, мы использовали жесткую сцепку с операторским автомобилем, — рассказал порталу Teleprogramma.pro оператор-постановщик фильма Антон Антонов. В основном, на самом деле, мы снимали все вживую, у нас ездили ретроавтомобили, герои водили сами автомобили тех лет, так все выглядит более естественно и натурально».

Режиссер-постановщик: «На съемках отбирали у всех гаджеты»

«Жить в эпохе мы начинали еще до начала съемок, чтобы люди потихоньку привыкали, проблема возникала уже позже, сложнее было вывести из этой эпохи, многие так и продолжали жить в 60-х, — поведал нам режиссер-постановщик Василий Чигинский. На съемках отбирали у всех гаджеты, это было строго запрещено, были штрафы, наказывали, чтобы не терять даром драгоценное время. Чтобы все было реалистично, иногда даже приходилось одевать членов съемочной группы в костюмы той эпохи, чтоб артисты чувствовали себя естественно».

Юлия Хлынина: «Приятно, что выпала удача сыграть жену Льва Яшина»

О своей работе над фильмом нам рассказала исполнительница одной из главных ролей Юлия Хлынина:

«Участие в этом проекте является большой ответственностью и вызывает гордость. Мне приятно, что выпала удача сыграть великую боевую подругу и жену Льва Яшина. Память о легендарной личности так или иначе будет жить всегда, особенно после этого фильма. Самое главное, что нам удалось — честно рассказать его историю, без надуманных драматургических ходов, без вымышленных историй, естественно, с художественным вымыслом».

Продюсер: «Хотелось бы устранить оплошность продюсеров картины «Легенда №17»

Также мы спросили у продюсера картины, кого бы он выбрал, если бы ему самому пришлось снимать фильм о легенде.

«Считаю важным снять фильм об Аркадии Чернышове — великом тренере московского «Динамо» и сборной России по хоккею, и тем самым устранить оплошность продюсеров картины «Легенда №17», где незаслуженно был забыт великий тренер, хотя специалисты знают, что в тандеме с Тарасовым Чернышов был главным», — ответил нам продюсер Олег Капанец.

Достижения наших чемпионов на мировой арене столь велики, что материала хватит на сотни фильмов. И неважно, в какой области проявил себя человек – о нем должна знать, помнить и гордиться вся огромная страна.

А о ком бы сняли фильм вы?