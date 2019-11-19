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Меняли по 4 парика и отбирали гаджеты: как снимали фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В этом году могло исполниться 90 лет со дня рождения самого известного и почитаемого вратаря всего мира – Льва Яшина. К этому юбилею снят фильм, который выйдет на экраны 28 ноября.

Меняли по 4 парика и отбирали гаджеты: как снимали фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Фильм продолжит вереницу байопиков, рассказывающих о людях, которые своим талантом и целеустремленностью ковали престиж нашей Родины. «Время первых», «Легенда №17»,  «Движение вверх», «Салют-7», «Чемпионы», а теперь и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»  — все это истории о героях, рожденных нашей страной.

Само время, в котором Лев Яшин стал знаменит, было очень интересным. Высокие сложные прически, мини, платья-футляры, открытые плечи в воротничке-лодочке – женщины шестидесятых были великолепны. Мужчин обуревали высокие стремления и общечеловеческие идеалы.

Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото
Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото: предоставлено создателями картины

Это были времена, когда производство, наука и спорт шагали вперед семимильными шагами. Времена, когда профессионалы и гении разыскивались по всему СССР, когда в перспективную молодежь вкладывались государственные ресурсы. Особенно это касалось космонавтов и спортсменов.

Портал Teleprogramma.pro поговорил со съемочной группой «Льва Яшина» о том, как снималась эта картина.

Художник по гриму: «Отношение к работе и друг к другу было исключительным»

«Приступая к работе над картиной «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», я погрузилась сразу в материал. Много было прочитано и отсмотрено иллюстративного материала, — рассказала художник по гриму Людмила Раужина. Имея многолетний опыт работы в кино, понимала, как важно прожить с героями и выполнить грим и прически соответствующие тем годам, десятилетиям, которые показаны в фильме».

Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото
Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото: предоставлено создателями картины

Мы спросили, сложно ли было каждый раз сооружать прическу для исполнительницы роли жены Яшина Юлии Хлыниной.

«Причесок было гораздо больше, чем одна! У главных героев было по четыре возраста. Каждому возрасту соответствовал парик и прически того времени. У Валентины, жены Льва Яшина, в исполнении замечательной актрисы Юлии Хлыниной, были парики и прически 50-х, 60-х, 70-х и 90-х годов.

У актера Александра Фокина — исполнителя главной роли Льва Яшина (это его дебют в кино), было также четыре возраста, и поэтому была необходимость в пастижерских изделиях — париках и накладках.

Аналогично и другие персонажи, например, вратарь Хомич в исполнении актера Кравченко, проходит через весь фильм и, соответственно, его внешность с годами тоже меняется», — ответила Раужина.

Она также поделилась тем, что было самым удивительным в этом проекте:

«Само отношение к работе и друг к другу было исключительным. Все актеры старались погрузиться в те годы, помогали костюмы, грим, прически, реквизит, все атрибуты того времени. Я сама жила в те годы и поэтому, мне особенно приятно было туда возвращаться!

Лично я благодарна своей высокопрофессиональной команде, которая помогла мне выполнить нелегкую работу над этим фильмом. Исполнителю главной роли от души хочу пожелать удачи!»

Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото
Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото: предоставлено создателями картины

Оператор-постановщик: «Снимали все вживую»

«Платформу для съемок «в машине» использовали редко, пытались сделать так, чтоб все выглядело естественно. Дело в том, что когда машину ставят на платформу, она становится выше и это видно потом на экране, поэтому, мы использовали жесткую сцепку с операторским автомобилем, — рассказал порталу Teleprogramma.pro оператор-постановщик фильма Антон Антонов.

В основном, на самом деле, мы снимали все вживую, у нас ездили ретроавтомобили, герои водили сами автомобили тех лет, так все выглядит более естественно и натурально».

Режиссер-постановщик: «На съемках отбирали у всех гаджеты»

«Жить в эпохе мы начинали еще до начала съемок, чтобы люди потихоньку привыкали, проблема возникала уже позже, сложнее было вывести из этой эпохи, многие так и продолжали жить в 60-х, — поведал нам режиссер-постановщик Василий Чигинский.

На съемках отбирали у всех гаджеты, это было строго запрещено, были штрафы, наказывали, чтобы не терять даром драгоценное время. Чтобы все было реалистично, иногда даже приходилось одевать членов съемочной группы в костюмы той эпохи, чтоб артисты чувствовали себя естественно».

Юлия Хлынина: «Приятно, что выпала удача сыграть жену Льва Яшина»

О своей работе над фильмом нам рассказала исполнительница одной из главных ролей Юлия Хлынина:

«Участие в этом проекте является большой ответственностью и вызывает гордость. Мне приятно, что выпала удача сыграть великую боевую подругу и жену Льва Яшина. Память о легендарной личности так или иначе будет жить всегда, особенно после этого фильма.

Самое главное, что нам удалось — честно рассказать его историю, без надуманных драматургических ходов, без вымышленных историй, естественно, с художественным вымыслом».

Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото
Кадр со съемок фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фото: предоставлено создателями картины

Продюсер: «Хотелось бы устранить оплошность продюсеров картины «Легенда №17»

Также мы спросили у продюсера картины, кого бы он выбрал, если бы ему самому пришлось снимать фильм о легенде.

«Считаю важным снять фильм об Аркадии Чернышове — великом тренере московского «Динамо» и сборной России по хоккею, и тем самым устранить оплошность продюсеров картины «Легенда №17», где незаслуженно был забыт великий тренер, хотя специалисты знают, что в тандеме с Тарасовым Чернышов был главным», — ответил нам продюсер Олег Капанец.

Достижения наших чемпионов на мировой арене столь велики, что материала хватит на сотни фильмов. И неважно, в какой области проявил себя человек – о нем должна знать, помнить и гордиться вся огромная страна.

А о ком бы сняли фильм вы?

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«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»вратарьЛев Яшинфильмюлия хлынина
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Меняли по 4 парика и отбирали гаджеты: как снимали фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
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