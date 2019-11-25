Семенович озвучила подробности последнего разговора с Жанной Фриске

Певица и телеведущая Анна Семенович в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ вспомнила свой последний разговор с бывшей коллегой по группе «Блестящие» — Жанной Фриске. Напомним, что яркая исполнительница скончалась в 2015 году от рака мозга. Она на протяжении двух лет боролась с тяжелой болезнью, но в итоге не смогла победить.

Как сказала Семенович, Фриске была полна планов во время беседы. Она находилась на подъеме. У нее подрастал сын Платон от гражданского супруга Дмитрия Шепелева. Причем Фриске сказала Семенович, что они с любимым мечтают о дочке.

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Также Жанна Фриске говорила Семенович, что счастлива быть матерью. Она сказала, что Платон каждое утро прибегает к ней. Она слышит топот его ножек. При этом Жанна Фриске посоветовала Семенович тоже рожать детей, потому что это, как она говорила, огромное счастье.

Кроме того, Жанна Фриске говорила, что в ближайшем будущем они с Дмитрием Шепелевым хотят сыграть свадьбу. Она верила, что ей удастся победить свою болезнь.