ЗВЕЗДЫ

Грудь стала больше: Семенович выгодно подчеркнула одеждой свои формы

В одеянии певицы нашлось место даже для корсета.

Грудь стала больше: Семенович выгодно подчеркнула одеждой свои формы
Анна Семенович Фото Global look press.

Анна Семенович — дама безоговорочно аппетитная. Но, похоже, что природных форм ей недостаточно. С помощью простых дизайнерских хитростей она нередко добавляет объемы в нужных местах и убирает в тех, где их должно быть минимум.

Накануне на предновогодней вечеринке «Муз-ТВ» она появилась в характерном для нее наряде — с внушительным разрезом на юбке и глубоким декольте. Усилить эффект она решила с помощью лифа, приподняв им грудь. А благодаря баске она зрительно добавила объем в бедрах. Талия Анны стала намного уже благодаря корсету, ну а баска усилила этот эффект.

Анна Семенович. Фото
Анна Семенович. Фото Михаила Фролова. КП.

«Корсет использовали для придания аппетитности формам еще несколько веков назад», — заметил модный эксперт Анатоль Вовк в интервью КП.

Кстати, для создания тонкой талии не обязательно утягиваться в корсет. Есть более мягкий вариант — широкий плотный пояс, которым тоже можно подобрать слегка поплывшую фигуру. Недавно такой экземпляр видели на Жасмин.

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Грудь стала больше: Семенович выгодно подчеркнула одеждой свои формы
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