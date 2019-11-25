Бузову обвинили в краже статуэтки на музыкальной премии

Певицу Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на музыкальной премии «Нового радио». Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. После церемонии организаторы не досчитались одной из статуэток. Позже они увидели ее на полочке Ольги Бузовой, когда она показывала свои награды светской львице Ксении Собчак.

Глава пресс-службы радиостанции Антон Землянский заметил, что каждая статуэтка была пронумерована. «Мы проводили расследование. Проверяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Опрашивали сотрудников сцены. Ольга не была номинантом премии, но каким-то образом статуэтка оказалась у нее. Возможно, она ее случайно прихватила. Если таким образом будут пропадать статуэтки, то сама премия просто обесценится. Мы бы хотели, чтобы эта история завершилась мирным путем, без заведения уголовного дела. Нам бы не хотелось, чтобы артистка оказалась в колонии из-за такой глупой ситуации», — заметил Антон Землянский.

Отметим, что сама Бузова не понимает, о чем идет речь. При этом ранее она утверждала, что никогда ничего чужого не возьмет. ««Я верующий человек. Я чужого никогда не возьму. Но и свое не отдам. В детстве кражи, конечно, были. Совсем маленькая я тогда была. Не понимала, что такое плохо, а что хорошо. Мы учимся на ошибках. Я наступаю, к примеру, на свои грабли», — заметила телеведущая и певица.

Между тем директор певицы Антон Богославский настаивает, что Бузова получила премию честным путем, ей ее присудили.