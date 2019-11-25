«Мужик должен быть с усами»: Боярский рассказал, какого жениха ищет для внучки

Как считает «главный мушкетер страны», возлюбленный Кати должен походить на него и на сына.

Актер Михаил Боярский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответил на вопрос журналистов, какого жениха он ищет для своей двадцатилетней внучки Екатерины. Это дочь его сына Сергея.

«Он должен быть похож на моего сына и на меня. Тогда все будет хорошо. Усы самое главное. Мужик должен быть с усами. Лихой гусар», — заявил Михаил Боярский.

Между тем его внучка на это сказала: «Я заметила, что дедушка сегодня все говорит с юмором».

Сын Михаила Боярского Сергей в свою очередь добавил, что сам он женился рано. В двадцать лет. Поэтому будет рад любому развитию событий в жизни дочери. При этом он добавил, что Екатерина не просит огромных денег на свое содержание, она привыкла всего добиваться сама. Даже на звездном бале Tatler она появилась в недорогом платье. Как сказал Сергей Боярский, вообще собрать детей на такие звездные мероприятия стоит от нескольких тысяч до бесконечности. «Платье Кати обошлось в очень небольшую сумму. Меньше средней зарплаты по Санкт-Петербургу», — сказал Сергей Боярский.