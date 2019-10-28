Боярский прокомментировал сообщения об ухудшении своего здоровья

В Сети активно обсуждается ролик, где актеру стало плохо на съемках «Гардемаринов».

В интернет-пространстве оказался видеоролик со съемок фильма «Гардемарины-4». На нем 69-летний актер с трудом держится на ногах, пытаясь удержать равновесие. В конце концов он садится на лестницу.

Поклонники артиста искренне обеспокоились происходящим, поскольку на действие в кадре это совсем не похоже – на голове любимца публики вместо привычной шляпы надета нелепая синяя шапочка для проведения гигиенических процедур. Некоторые паблики и СМИ поспешили написать, что народному артисту стало плохо во время съемок.

На деле же оказалось, что повода для беспокойства нет.

«Все нормально, я не знаю никакого видео, где мне плохо. Все нормально, спасибо», — сказал Михаил Сергеевич журналисту телеканала 5-tv.

Судя по всему, кто-то снял репетиционный процесс, который не требует полного облачения в костюм.