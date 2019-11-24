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Киркоров отказался идти в баню с композитором Дидье Маруани

Поп-король отечественной эстрады заявил, что он не пьет.

Киркоров отказался идти в баню с композитором Дидье Маруани
Киркоров встретит праздники в кругу семьи/http://globallookpress.com/

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что отказывается идти в баню с французским композитором Дидье Маруани. Несколько лет назад француз выдвинул Киркорову претензии в плагиате музыкального материала песни «Жестокая любовь», которую Маруани со ссылкой на экспертов считал заимствованием на 41 % из своей композиции «Symphonic Space Dream».

Дидье Маруани. Фото
Маруани пригласил Киркорова в баню/http://globallookpress.com/

Урегулировать конфликт Маруани хотел в бане с поп-королем. При этом он сказал, что может себе позволить выпить, но никогда не напивается. Как он пошутил, он может выпить три бутылки водки, но не больше.

Как сказал Киркоров, он вообще не пьет. «В райдере у меня только зефир. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Хачапури люблю, котлеты по-киевски. Мне сейчас 53 года. Я слежу за здоровьем. Мне главное не разжиреть и не располнеть», — заметил он.

Как сказал поп-король отечественной эстрады, в этом году он не собирается выступать на новогодних корпоративах. Денег у него достаточно, чтобы провести праздники в кругу семьи. Он планирует поздравлять своих друзей с праздником. Возможно, сходит к кому-то из них в гости.

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Тэги:

Дидье МаруаниПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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Киркоров отказался идти в баню с композитором Дидье Маруани
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