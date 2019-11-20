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«Что поделаешь, любовь»: Киркорову муза из Эмиратов подарила духи за 10 тысяч евро

Говорят, что король поп-сцены уже не первый год принимает ухаживания от загадочной арабки.

«Что поделаешь, любовь»: Киркорову муза из Эмиратов подарила духи за 10 тысяч евро
Филипп Киркоров. Фото Global look press.

Филипп Киркоров — большой ценитель ароматов. В его коллекции духов есть флакон ценой с хороший автомобиль. Такой подарок ему сделала некая муза из Объединенных Арабских Эмиратов. Женщина ухаживает за королем российской эстрады уже два года.

Стоп-кадр программы «PROНовости» на Муз-ТВ. Фото
Стоп-кадр программы «PROНовости» на Муз-ТВ.

По словам Киркорова, такие духи стоят около 10 тысяч евро. «Это была очень красивая коробка, сам флакон был сделан из золота в 24 карата. И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специй», — рассказала диджей и телеведущая Катя Гусева журналисту программы «PROНовости» на Муз-ТВ.

На вопрос, действительно ли духи стоили 10 тысяч евро, она ответила: «Ну, а что поделать? Любовь!»

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«Что поделаешь, любовь»: Киркорову муза из Эмиратов подарила духи за 10 тысяч евро
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