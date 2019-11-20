«Что поделаешь, любовь»: Киркорову муза из Эмиратов подарила духи за 10 тысяч евро

Говорят, что король поп-сцены уже не первый год принимает ухаживания от загадочной арабки.

Филипп Киркоров — большой ценитель ароматов. В его коллекции духов есть флакон ценой с хороший автомобиль. Такой подарок ему сделала некая муза из Объединенных Арабских Эмиратов. Женщина ухаживает за королем российской эстрады уже два года.

больше по теме Филипп Киркоров смог похудеть на сорок килограммов По словам поп-короля, таких впечатляющих результатов он добился благодаря спорту и диете.

По словам Киркорова, такие духи стоят около 10 тысяч евро. «Это была очень красивая коробка, сам флакон был сделан из золота в 24 карата. И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специй», — рассказала диджей и телеведущая Катя Гусева журналисту программы «PROНовости» на Муз-ТВ.

На вопрос, действительно ли духи стоили 10 тысяч евро, она ответила: «Ну, а что поделать? Любовь!»