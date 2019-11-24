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«Мама два дня лежала»: Носик рассказал о состоянии Стерниковой после пропажи

Мать актера долгие годы страдает болезнью Альцгеймера.

«Мама два дня лежала»: Носик рассказал о состоянии Стерниковой после пропажи
Носик рассказал о состоянии матери/http://globallookpress.com/

Актер Александр Носик в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сообщил последние новости о состоянии своей мамы, известной актрисы Марии Стерниковой, которая долгие годы страдает болезнью Альцгеймера. Не так давно пожилая женщина пропала. Ее искали всю ночь в Москве.

Александр Носик. Фото
Носик рассказал о своей матери/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мне позвонила сиделка, которая живет с мамой. Сказала, что мама потерялась. Альцгеймер забирает память, но не физическую силу. Мама много гуляет. Она по три часа гуляет с сиделкой. Женщина не отходит от мамы ни на шаг. Они берут с собой собаку и ходят по Москве. В тот день сделали большой круг. Там был один нюанс. Собака дернула сиделку, а был час пик. Сиделка отпустила маму, и та пошла с толпой в метро», — заявил Александр Носик.

По словам актера, когда мать нашли и привезли домой, то у женщины был сильнейший психологический стресс. «Она говорила, что не хотела. Понимала, что плохо поступила. Она как взрослый ребенок сейчас. Мама два дня лежала. Она отходила от шока», — сказал актер.

По его словам, ему было сложно найти сиделку для мамы. Никто не соглашался. При этом сейчас у актера уходят огромные деньги на лечение матери. «Спасибо всем, кто перепостил. Волонтерам, полиции», — заметил он.

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Александр Носикболезнь АльцгеймераМария Стерниковапрограмма "Звезды сошлись"
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«Мама два дня лежала»: Носик рассказал о состоянии Стерниковой после пропажи
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