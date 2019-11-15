В Москве пропала актриса Мария Стерникова

Печальные новости из столицы России — советская и российская актриса Мария Стерникова пропала где-то в Москве. Как сообщает издание Mash, еще вечером 14 ноября женщина вышла на обычную прогулку вместе со своей собакой и сиделкой. Возле дома на Зоологической улице ее помощница по непонятной причине оставила актрису без присмотра и отвлеклась на собаку, а спустя минуту Марии рядом уже не было, все попытки найти ее пока что ни к чему не привели.

Сиделка Стерниковой обратилась к сотрудникам полиции, в данный момент ее поисками занимаются органы правопорядка. Важно заметить, что актриса страдает от болезни Альцгеймера, может забывать очевидные вещи, включая свое имя и домашний адрес. Телефона с собой не имеет, так что дозвониться до женщины оказалось невозможно.

Портал Teleprogramma.pro связался с супругом пропавшей — Алексеем Кудиновичем, чтобы узнать все подробности происшествия: