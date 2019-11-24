Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене «с чемоданчиком и гитаркой»

Дочь музыканта Владимира Кузьмина Соня в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась по поводу воссоединения своего отца с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Певец оставил молодую любовницу Светлану Карпухину, с который был вместе всего около года.

«Это не было чем-то резким и неожиданным. Папа с Катей не прекращали все это время общение пока он был со Светой. Они всегда друг друга поддерживали. Мы с Катей тоже всегда продолжали общаться», — заявила Соня Кузьмина.

Как она отметила, у нее был разговор с отцом. «Папа сказал такую фразу, что в своей душе он не разводился с Катей. Люди просто не смогли решить какие-то вопросы, какие-то недопонимания у них были. Речь у них о разводе шла еще до появления Светланы. К этому на самом деле все шло. Недавно папа мне очень осторожно сказал, что в его жизни что-то скоро поменяется. Но он боялся сглазить. В годовщину свадьбы он приехал к ней с чемоданчиком и гитаркой и остался», — заявила она.

Как сказала Соня Кузьмина, она очень рада за отца. «Я не верила, что это может случиться. Я думала, что дважды в одну реку не войдешь. Они пытались вести каждый свою жизнь. Катя много путешествовала, но мужчины у нее не было. Когда он от нее уходил, то сказал: «Ты только подожди, не влюбляйся». Катя спокойная и уверенная в себе, она стильная, у нее виден вкус. Света редко нас собирала вместе. Мы не успели даже друг друга узнать. Про Свету много негатива мне рассказывали. Папа мне говорил, что она сильно его любит, прямо маниакально», — сказала дочь Владимира Кузьмина.