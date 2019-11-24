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«Я уже запутался в его женах»: брат Кузьмина высказался о любвеобильности музыканта

По словам Александра, его нисколько не удивляет поведение певца.

«Я уже запутался в его женах»: брат Кузьмина высказался о любвеобильности музыканта
Кузьмин бросил любовницу/http://globallookpress.com/

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о любвеобильности своего звездного родственника. Недавно стало известно, что певец вернулся к своей бывшей жене Екатерине Трофимовой. Он оставил молодую любовницу Светлану Карпухину, с которой прожил всего год.

Александр Кузьмин. Фото
Брат Кузьмина рассказал о своем родственнике/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я уже запутался в его женах. Меня это нисколько не удивило. Мне не обидно, что я узнал о его воссоединении с бывшей женой из соцсетей. Мы с ним такие темы не обсуждаем. Если обсуждаем, то не по телефону», — сказал Александр Кузьмин.

Как он отметил, в таких делах он держится нейтралитета. «Я не думаю, что он ушел от Светланы навсегда. Неизвестно, на какое время они расстались. Володя — близнец по гороскопу. В нем живут два человека. Один с Катей, второй со Светой. Света звонила мне и сказала, что у них все хорошо. На свадьбе у них я не был. А теперь вот такой поворот», — заметил он.

Также брат Кузьмина отметил, что Светлана после ухода Кузьмина к бывшей жене ему звонила. «Говорила, что ей трудно. Она действительно его любит. Она не может понять, что случилось. Никто не может понять. Света однажды приехала к себе на дачу и не смогла попасть домой. Володя сменил замки и все. Знаю, что он передал через своего знакомого. Он снял ей жилье. И сказал: «Меня не ищи, я сам себя найду». Он не хотел сцены расставания со Светланой. Володя — умный и порядочный человек», — заявил родственник знаменитости.

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Тэги:

Александр КузьминВладимир КузьминЕкатерина Трофимовапрограмма "Звезды сошлись"Светлана Карпухина
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«Я уже запутался в его женах»: брат Кузьмина высказался о любвеобильности музыканта
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