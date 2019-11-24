НОВОСТИ

Любовница Владимира Кузьмина плачет по ночам из-за поступка певца

Светлана Карпухина не понимает действий музыканта, который вернулся к прежней жене.

Любовница Владимира Кузьмина плачет по ночам из-за поступка певца
Кузьмин вернулся к прежней жене/http://globallookpress.com/

Брат певца Владимира Кузьмина Александр в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что молодая любовница его брата Светлана Карпухина плачет по ночам. Она не понимает, почему певец принял решение вернуться к прежней жене Екатерине Трофимовой.

Владимир Кузьмин с любовницей. Фото
Любовница Кузьмина плачет по ночам/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Света просила меня поговорить с братом. Я, конечно, держу нейтралитет. Пускай сами разговаривают и выясняют отношения. При мне она не плакала. А вот по ночам она плачет. Это я точно знаю. Это нормально для человека, который любит», — заявил Александр Кузьмин.

Как он отметил, решение вернуться к прежней жене принимал лично Кузьмин. Никто из родственников и знакомых на него в этом щепетильном вопросе не давил. «Это решение брата. Последнее слово в таких вещах всегда будет за Володей. Катя совершила героический поступок, что простила бывшего мужа», — сказал брат Кузьмина.

В то же время он отметил, что дочь музыканта Соня в дела своего отца, что касается любовных отношений, предпочитает не лезть. «Соня — спокойный человек. Она держит нейтралитет. Ничего не советует. Ведет спокойную нормальную жизнь. Это ее правильный выбор. Володя ее любит и хорошо относится», — заметил он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр КузьминВладимир Кузьминпрограмма "Звезды сошлись"Светлана КарпухинаСоня Кузьмина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любовница Владимира Кузьмина плачет по ночам из-за поступка певца
Интересно?
Поделись с друзьями: