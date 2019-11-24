Любовница Владимира Кузьмина плачет по ночам из-за поступка певца

Брат певца Владимира Кузьмина Александр в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что молодая любовница его брата Светлана Карпухина плачет по ночам. Она не понимает, почему певец принял решение вернуться к прежней жене Екатерине Трофимовой.

«Света просила меня поговорить с братом. Я, конечно, держу нейтралитет. Пускай сами разговаривают и выясняют отношения. При мне она не плакала. А вот по ночам она плачет. Это я точно знаю. Это нормально для человека, который любит», — заявил Александр Кузьмин.

Как он отметил, решение вернуться к прежней жене принимал лично Кузьмин. Никто из родственников и знакомых на него в этом щепетильном вопросе не давил. «Это решение брата. Последнее слово в таких вещах всегда будет за Володей. Катя совершила героический поступок, что простила бывшего мужа», — сказал брат Кузьмина.

В то же время он отметил, что дочь музыканта Соня в дела своего отца, что касается любовных отношений, предпочитает не лезть. «Соня — спокойный человек. Она держит нейтралитет. Ничего не советует. Ведет спокойную нормальную жизнь. Это ее правильный выбор. Володя ее любит и хорошо относится», — заметил он.