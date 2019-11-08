«Не можем друг без друга»: Кузьмин бросил 28-летнюю любовницу ради экс-жены

Владимир Кузьмин помирился с бывшей женой. Рок-исполнитель не только расстался с 28-летней подругой — он принял решение воссоединиться с экс-супругой спустя полтора года после развода. Екатерина Трофимова, с которой Владимир Борисович прожил под одной крышей 17 лет, приняла извинения бывшего, согласившись возобновить отношения.

А ведь ранее в прессе писали о том, что Кузьмин закрутил роман с 28-летней Светланой Карпухиной. Артиста не раз видели в компании яхтсменки из Калининграда. Девушка была на целых 36 лет моложе избранника. Однако значительная разница в возрасте нисколько не волновала ни самого рок-музыканта, ни его пассию. Объявив о разводе с Екатериной, певец заявил, что всегда будет относиться к экс-супруге с любовью и уважением.

В интервью «Комсомольской правде» бывшая жена Владимира Кузьмина подтвердила информацию о воссоединении с музыкантом. Ради Трофимовой артист перестал видеться со Светланой. Как выяснилось, бывшие супруги постоянно поддерживали связь.

«В какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять», — отметила Екатерина.

Говоря о причинах, побудивших их с Владимиром подать на развод, избранница музыканта заявила, что они слишком долго были в браке и в какой-то момент почувствовали усталость.

«Но видите, не получалось у нас расстаться», — резюмировала экс-супруга певца.

После примирения Екатерина перевезла свои вещи в дом Кузьмина и вновь почувствовала себя хозяйкой семейного гнездышка.