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Наталья Ветлицкая объяснила, почему вышла замуж за Женю Белоусова

Как отметила исполнительница, они всегда были очень близкими друзьями.

Наталья Ветлицкая объяснила, почему вышла замуж за Женю Белоусова
Ветлицкая высказалась по поводу брака с Белоусовым/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Ветлицкая заявила, что их брак с музыкантом Женей Белоусовым был фиктивным. Они здорово проводили время вместе, тусовались, придумывали новые композиции. Как отметила звезда, они всего лишь были хорошими друзьями, но никак не супругами в классическом понимании этого слова, как некоторые думают.

Наталья Ветлицкая. Фото
Ветлицкая объяснила, зачем вышла замуж за Белоусова/http://globallookpress.com/

«Он показывал мне свои песни, мы придумывали, как ему надо под них двигаться. Долго общались, пока нас жизнь не развела. У нас не было с ним отношений, как у супружеской пары», — сказала яркая исполнительница, принявшая решение спустя 15 лет вернуться на родину. В следующем году, напомним, она даст несколько концертов в разных городах страны.

Как сказала звезда, брак с Женей Белоусовым был чистой воды авантюризмом. Сейчас бы такие отношения назвали пиаром, чтобы привлечь к себе внимание. При этом она сказала, что брак был нужен в первую очередь Жене Белоусову. Она решила поддержать друга. Как сказала Ветлицкая, она в курсе сплетен, что якобы этот союз был нужен больше ей. Она считает, что люди часто додумают то, чего на самом деле нет. Осуждать их за это она не берется.

Напомним, что Женя Белоусов скончался в возрасте 32-х лет. В последние годы жизни он злоупотреблял спиртными напитками. В марте 1997 года он был доставлен в больницу с приступом острого панкреатита. В клинике у него случился инсульт. Умер артист в ночь с 1 на 2 июня 1997 года.

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Наталья Ветлицкая объяснила, почему вышла замуж за Женю Белоусова
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