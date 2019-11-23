Наталья Ветлицкая объяснила, почему вышла замуж за Женю Белоусова

Певица Наталья Ветлицкая заявила, что их брак с музыкантом Женей Белоусовым был фиктивным. Они здорово проводили время вместе, тусовались, придумывали новые композиции. Как отметила звезда, они всего лишь были хорошими друзьями, но никак не супругами в классическом понимании этого слова, как некоторые думают.

«Он показывал мне свои песни, мы придумывали, как ему надо под них двигаться. Долго общались, пока нас жизнь не развела. У нас не было с ним отношений, как у супружеской пары», — сказала яркая исполнительница, принявшая решение спустя 15 лет вернуться на родину. В следующем году, напомним, она даст несколько концертов в разных городах страны.

больше по теме Наталья Ветлицкая выступит на юбилейном концерте Дмитрия Маликова Много лет назад у двух звезд отечественной эстрады был бурный роман.

Как сказала звезда, брак с Женей Белоусовым был чистой воды авантюризмом. Сейчас бы такие отношения назвали пиаром, чтобы привлечь к себе внимание. При этом она сказала, что брак был нужен в первую очередь Жене Белоусову. Она решила поддержать друга. Как сказала Ветлицкая, она в курсе сплетен, что якобы этот союз был нужен больше ей. Она считает, что люди часто додумают то, чего на самом деле нет. Осуждать их за это она не берется.

Напомним, что Женя Белоусов скончался в возрасте 32-х лет. В последние годы жизни он злоупотреблял спиртными напитками. В марте 1997 года он был доставлен в больницу с приступом острого панкреатита. В клинике у него случился инсульт. Умер артист в ночь с 1 на 2 июня 1997 года.